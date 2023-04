Rosario Fiorello: Chi È La Moglie Susanna Biondo! (Di domenica 16 aprile 2023) Rosario Fiorello è felicemente sposato dal 2003 con Susanna Biondo, che ha lavorato per lungo tempo nel mondo del cinema. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei… Rosario Fiorello è un comico e showman amatissimo dal pubblico. Artista poliedrico, non ha mai fatto mistero sulla sua vita privata ed ha più volte raccontato di essere felicemente sposato con Susanna Biondo. I due si amano molto e Susanna ha lavorato nel mondo del cinema, perciò non è affatto sconosciuta dal grande pubblico. Rosario Fiorello: chi è e cosa fa la Moglie Susanna Biondo! Rosario Fiorello è sempre stato amato ed apprezzato dal pubblico, e non ha mai nascosto ai suoi fan di ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 16 aprile 2023)è felicemente sposato dal 2003 conBiondo, che ha lavorato per lungo tempo nel mondo del cinema. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei…è un comico e showman amatissimo dal pubblico. Artista poliedrico, non ha mai fatto mistero sulla sua vita privata ed ha più volte raccontato di essere felicemente sposato conBiondo. I due si amano molto eha lavorato nel mondo del cinema, perciò non è affatto sconosciuta dal grande pubblico.: chi è e cosa fa laè sempre stato amato ed apprezzato dal pubblico, e non ha mai nascosto ai suoi fan di ...

