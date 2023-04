“Rosa e Olindo sono innocenti e vittime di un errore giudiziario” | la procura di Milano valuta di riaprire il caso della strage di Erba

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 aprile 2023)Bazzi eRomano, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladidi une di false confessioni. Il riconoscimento effettuato dal testimone oculare Mario Frigerio, che all’epoca perse la moglie Valeria Cherubini, non è attendibile. E all’origine del quadruplice omicidio ci fu un “regolamento dei conti da cercare nel mondo dello spaccio”, come ha rivelato un “testimone nuovo” che “nessuno ha mai rintracciato ma solo intervistato”.le parole contenute nella richiesta del sostitutotore generale diCuno Tarfusser, una ventina di pagine per chiedere diil...