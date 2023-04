Roma, va via la luce e accendono una candela: appartamento a fuoco, morta una donna (Di domenica 16 aprile 2023) Hanno acceso una candela in camera da letto, per cercare di vedere qualcosa nel buio che era sceso improvvisamene a causa del balck out dovuto all’interruzione di corrente avvenuto momentaneamente nell’abitazione. E proprio quella candela, probabilmente troppo vicina al materasso, ha scatenato un incendio spaventoso, che ha provocato la morte di una donna di 76 anni. In salvo, invece, il marito di 77 anni e il figlio di 51. La tragedia è avvenuta nella serata di oggi, domenica 16 aprile, a Roma, in zona Pigneto, in via del Pigneto, al civico 176. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Roma, devastante incendio al Quadraro: villetta avvolta dalle fiamme (VIDEO) La ricostruzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Hanno acceso unain camera da letto, per cercare di vedere qualcosa nel buio che era sceso improvvisamene a causa del balck out dovuto all’interruzione di corrente avvenuto momentaneamente nell’abitazione. E proprio quella, probabilmente troppo vicina al materasso, ha scatenato un incendio spaventoso, che ha provocato la morte di unadi 76 anni. In salvo, invece, il marito di 77 anni e il figlio di 51. La tragedia è avvenuta nella serata di oggi, domenica 16 aprile, a, in zona Pigneto, in via del Pigneto, al civico 176. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del, i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare., devastante incendio al Quadraro: villetta avvolta dalle fiamme (VIDEO) La ricostruzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Roma, nel bistrot dove lavorano persone con disabilità intellettiva: “L’inclusione si fa a tavola coi prodotti a ch… - OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - lorepregliasco : Roma, quartiere Primavalle, 16 aprile 1973. In via Bernardo da Bibbiena abita Mario Mattei, un ex netturbino che è… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 0h | ?? Sereno Vento: 6.5 km/h S Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 5.7 °C Umidità: 55 % Pressi… - CardelliAc : RT @i_isola: Eccoli i primi 4 cuccioli partiti in questi giorni e arrivati a casa ?????? Tre di loro adottati: Cipria, Ruth e Kakà Lime in… -