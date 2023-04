Roma-Udinese, torna al gol Pellegrini: chiede scusa ai tifosi (VIDEO) (Di domenica 16 aprile 2023) Il VIDEO del gol di Lorenzo Pellegrini in Roma-Udinese. Il capitano torna a segnare e porta sul 2-0 la sfida dell’Olimpico, poi chiede scusa alla curva per le prestazioni non esaltanti e l’errore in Europa League a Rotterdam. Gran lavoro di Belotti che serve in profondità il trequartista giallorosso, abile a scavare il pallone sull’uscita di Silvestri. In alto ecco il VIDEO del gol di Lorenzo Pellegrini. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ildel gol di Lorenzoin. Il capitanoa segnare e porta sul 2-0 la sfida dell’Olimpico, poialla curva per le prestazioni non esaltanti e l’errore in Europa League a Rotterdam. Gran lavoro di Belotti che serve in profondità il trequartista giallorosso, abile a scavare il pallone sull’uscita di Silvestri. In alto ecco ildel gol di Lorenzo. SportFace.

