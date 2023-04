Roma-Udinese, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 16 aprile 2023) Cercare di restare incollati alla zona che porterebbe alla qualificazione Champions League che manca, ormai, da diversi anni. Terminare questa ultima parte di stagione in crescendo aiutati, soprattutto, dalla tranquilla situazione di metà classifica che ha portato i bianconeri a non temere la retrocessione. Sono diversi gli obiettivi, ovviamente, ma entrambe le compagini avranno la stessa voglia di portare a casa punti che smuoverebbero ulteriormente le rispettive graduatorie: i padroni di casa arrivano dalla sconfitta europea, anche se immeritata, sul campo del Feyenoord ma in campionato sono reduci da due affermazioni consecutive; gli ospiti non vincono da due turni dopo il pareggio e la sconfitta messi a referto nelle ultime uscite ufficiali. Ecco tutto quello che c’è da sapere da Roma-Udinese con il pronostico, le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Cercare di restare incollati alla zona che porterebbe alla qualificazione Champions League che manca, ormai, da diversi anni. Terminare questa ultima parte di stagione in crescendo aiutati, soprattutto, dalla tranquilla situazione di metà classifica che ha portato i bianconeri a non temere la retrocessione. Sono diversi gli obiettivi, ovviamente, ma entrambe le compagini avranno la stessa voglia di portare a casa punti che smuoverebbero ulteriormente le rispettive graduatorie: i padroni di casa arrivano dalla sconfitta europea, anche se immeritata, sul campo del Feyenoord ma in campionato sono reduci da due affermazioni consecutive; gli ospiti non vincono da due turni dopo il pareggio e la sconfitta messi a referto nelle ultime uscite ufficiali. Ecco tutto quello che c’è da sapere dacon il pronostico, le...

