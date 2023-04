Roma-Udinese oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 16 aprile 2023) oggi, domenica 16 aprile, alle ore 20.45, la Roma ha una grande occasione per allungare nella corsa Champions dopo il pareggio del Milan con il Bologna e la sconfitta dell’Inter con il Monza. Non sarà però facile affrontare l’Udinese, ostica per tutti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Mourinho José Mourinho deve fare a meno di Dybala e questa è un’assenza che pesa non solo per la dimensione creativa che da alla squadra l’argentino, ma anche per come stava giocando in questo momento. Insieme a lui mancano Darboe, Karsdorp, Solbakken e anche Tammy Abraham, un’altra perdita pesante per la Roma. Per questo motivo, Mou se la gioca con Belotti titolare, Llorente titolare al posto di Ibanez, mentre in fascia di mezzapunta si ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023), domenica 16 aprile, alle ore 20.45, laha una grande occasione per allungare nella corsa Champions dopo il pareggio del Milan con il Bologna e la sconfitta dell’Inter con il Monza. Non sarà però facile affrontare l’, ostica per tutti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Le scelte di Mourinho José Mourinho deve fare a meno di Dybala e questa è un’assenza che pesa non solo per la dimensione creativa che da alla squadra l’argentino, ma anche per come stava giocando in questo momento. Insieme a lui mancano Darboe, Karsdorp, Solbakken e anche Tammy Abraham, un’altra perdita pesante per la. Per questo motivo, Mou se la gioca con Belotti titolare, Llorente titolare al posto di Ibanez, mentre in fascia di mezzapunta si ...

