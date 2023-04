Roma-Udinese, le probabili formazioni (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 20.45 la sfida di Serie A tra Roma e Udinese, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mourinho e Sottil In campo alle 20.45 la sfida di Serie A tra Roma e Udinese, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mourinho e Sottil. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Pellegrini, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Belotti. All. Mourinho Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) In campo alle 20.45 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Mourinho e Sottil In campo alle 20.45 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Mourinho e Sottil.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Pellegrini, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Belotti. All. Mourinho(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

