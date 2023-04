Roma-Udinese, le pagelle di CM: Rui Prodigio, Pellegrini si riscatta. Pereyra, notte horror (Di domenica 16 aprile 2023) Roma Rui Patricio 7,5: Il Prodigio arriva nel momento in cui deve arrivare. Rovina il candore dei guanti dopo un’ora abbondante parando al... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023)Rui Patricio 7,5: Ilarriva nel momento in cui deve arrivare. Rovina il candore dei guanti dopo un’ora abbondante parando al...

