Roma-Udinese | le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali del mach tra Roma e Udinese valido per la 30esima giornata di Serie A. Una sfida importante per i giallorossi che dovranno continuare a fare punti per consolidare la zona Champions dopo i passi falsi di Milan e Inter. L'Udinese, invece, si trova nella zona grigia della classifica ma proverà in tutti i modi a fare una bella prestazione in un Olimpico sold out. Emergenza in casa Roma. Con gli infortunati Solbakken, Dybala e Abraham, Josè Mourinho deve ripensare la formazione per il match contro l'Udinese. In attacco ecco una grande possibilità per Andrea Belotti che verrà aiutato dal capitano Pellegrini e da El Shaarawy. A centrocampo ecco Wijnaldum dal primo minuto, coadiuvato da Cristante e Bove. Confermato il quartetto ...

