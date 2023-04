Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: El Shaarawy e Belotti dal 1', fuori Beto (Di domenica 16 aprile 2023) Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. Udinese (3-5-1-1): Si... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023)(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum; El, Pellegrini;(3-5-1-1): Si...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Un altro sold out per spingere la Roma contro l'Udinese ?? Tutte le info per i giallorossi che saranno all'Olimp… - ASRomaEN : Matchday in the capital. ?? ?? Udinese ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 20:45 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - OfficialASRoma : Ci vediamo più tardi all'Olimpico! ??? #RomaUdinese - sportli26181512 : Roma-Udinese, le formazioni ufficiali: El Shaarawy e Belotti dal 1', fuori Beto: Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Manc… - roma_magazine : SERIE A - Roma-Udinese, le formazioni ufficiali -