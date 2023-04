Roma-Udinese | la MOVIOLA LIVE | mani Pereyra | rigore netto Proteste friulane sul gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Un altro sold out per spingere la Roma contro l'Udinese ?? Tutte le info per i giallorossi che saranno all'Olimp… - AliprandiJacopo : La prima il 6 dicembre 2019 a San Siro contro l'inter La centesima il 16 aprile 2023 all'Olimpico contro l'Udinese… - OfficialASRoma : Ci vediamo più tardi all'Olimpico! ??? #RomaUdinese - siamo_la_Roma : ?? Termina il primo tempo ?? #Roma avanti con #Bove ?? La cronaca LIVE #RomaUdinese 1-0 #ASRoma - CalcioPillole : #RomaUdinese 1-0, Cristante sbaglia, Bove no: giallorossi avanti all'intervallo -

Commenta per primo Nota amara per la, impegnata nel secondo posticipo domenicale all'Olimpico contro l'. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Bryan Cristante ha rimediato una decisa botta al volto in uno scontro con Success ...Questo è l'obiettivo delladi José Mourinho che oggi (domenica 16 aprile, ore 20.45) ospita l'all'Olimpico nel match valido per la 30ª giornata di Serie A . Di seguito la diretta del ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olimpico ,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...

Roma-Udinese - Le probabili formazioni. GRAFICA! Voce Giallo Rossa

Roma-Udinese, minuto 35. Dopo la revisione al VAR, l'arbitro Giua assegna calcio di rigore alla alla compagine di Mourinho per il tocco di mano in area di Pereyra. Dal dischetto ...Dopo le frenate di Milan e Inter, la Roma ha l'opportunità di consolidare il terzo posto in classifica. In avvio ci prova Samardzic: palla alta. Per i giallorossi tentativo di testa di Cristante, che ...