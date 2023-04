Roma-Udinese 3-0 | tris firmato da Bove | Pellegrini e Abraham

(Di domenica 16 aprile 2023), 16 apr. (Adnkronos) - Lavince e convince all'Olimpico 3-0 con l', grazie alle reti di. E approfitta dei passi falsi di Milan e Inter in campionato, rilanciando ulteriormente le sue quotazioni per un posto in Champions, con il terzo posto, portandosi a +5 sui nerazzurri e +3 sui rossoneri. Un successo per la squadra di Mourinho che dà una carica anche psicologica importante in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di giovedì con il Feyenoord in Europa League. Mentre l'resta ferma a 39 punti. Mourinho per la sfida con i friulani deve rinunciare a Dybala, infortunato ma dovrebbe esserci giovedì, ma recupera subitoe Solbakken che vanno in panchina. In avanti spazio a Belotti, ...

Forse l'ha immaginata così, nelle ultime 72 ore che, per lui, non sono state facili. Forse nella sua testa Lorenzo Pellegrini ha giocato spesso la partita contro l'che rappresentava, tra le altre cose, la centesima con la fascia di capitano al braccio. Un traguardo raggiunto a neppure 27 anni dopo aver alzato una coppa europea: cosa, questa, che non è ...Labatte l'3 - 0 (1 - 0) nell'ultimo match domenicale della 30/a giornata della Serie A. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con Bove che ribatte in rete un rigore fallito da Cristante ...22.45 Calcio, Serie A:3 - 0 Vittoria sull'3 - 0 e terzo posto consolidato per la. All'Olimpico un match con molte occasioni, che lascia i bianconeri friulani a 39 punti. Silvestri respinge un ...

