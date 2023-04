Roma-Udinese 3-0, Sottil: “Tante assenze, risultato eccessivo” (Di domenica 16 aprile 2023) “Avevamo Tante assenze. La squadra ha impattato bene la partita, uscendo da dietro e mostrando aggressività. Potevamo essere più precisi dopo aver saltato la prima pressione”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil dopo la sconfitta con la Roma per 3-0 all’Olimpico. Pesa un penalty sbagliato da Pereyra sul 2-0. “Abbiamo preso un rigore su una mischia contro una squadra forte sui piazzati – spiega a Dazn -. La squadra è rimasta in partita, peccato per il secondo gol che fa arrabbiare per via delle marcature preventive sbagliate. Con il gol rigore avremmo potuto riacciuffarla, perché la squadra stava prendendo il campo. Il 3-0 mi sembra troppo per quel che ho visto in campo”. “Questa squadra lavora sodo, siamo tutti sul pezzo – ha aggiunto -. Ci è mancata continuità di aggressività, ma vedo ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “Avevamo. La squadra ha impattato bene la partita, uscendo da dietro e mostrando aggressività. Potevamo essere più precisi dopo aver saltato la prima pressione”. Lo ha detto il tecnico dell’Andreadopo la sconfitta con laper 3-0 all’Olimpico. Pesa un penalty sbagliato da Pereyra sul 2-0. “Abbiamo preso un rigore su una mischia contro una squadra forte sui piazzati – spiega a Dazn -. La squadra è rimasta in partita, peccato per il secondo gol che fa arrabbiare per via delle marcature preventive sbagliate. Con il gol rigore avremmo potuto riacciuffarla, perché la squadra stava prendendo il campo. Il 3-0 mi sembra troppo per quel che ho visto in campo”. “Questa squadra lavora sodo, siamo tutti sul pezzo – ha aggiunto -. Ci è mancata continuità di aggressività, ma vedo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? Un altro sold out per spingere la Roma contro l'Udinese ?? Tutte le info per i giallorossi che saranno all'Olimp… - ASRomaEN : Matchday in the capital. ?? ?? Udinese ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 20:45 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - AliprandiJacopo : La prima il 6 dicembre 2019 a San Siro contro l'inter La centesima il 16 aprile 2023 all'Olimpico contro l'Udinese… - BananitaMayu : RT @CB_Ignoranza: Alla sua 100esima da capitano della Roma, Pellegrini ha siglato il secondo gol del 3-0 sull’Udinese che ha portato i gial… - ilRomanistaweb : ???#Bove: 'Non dobbiamo fare calcoli ma bisogna fare il massimo in entrambe le competizioni. Sto crescendo partita d… -