Roma-Udinese 3-0, Sottil: “Eravamo in partita, il secondo gol un nostro errore nelle preventive” (Di domenica 16 aprile 2023) Arrabbiato ma non deluso. Andrea Sottil è abbastanza soddisfatto della prestazione offerta dalla sua Udinese all’Olimpico di Roma. Nonostante la sconfitta per 3-0, il tecnico dei friulani è rammaricato in modo particolare per il secondo gol subito. Quello che di fatto ha chiuso la gara. “Mi dà fastidio perché lavoriamo sempre sulle marcature preventive e abbiamo preso il raddoppio perché non abbiamo fatto fallo, accorciando subito su Belotti. Invece ha potuto girarsi e abbiamo pagato l’errore a caro prezzo. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita e se avessimo segnato il 2-1 su rigore, chissà, forse avremmo potuto anche pareggiarla”. La lettura della gara prosegue sulla stessa lunghezza d’onda. “Oggi siamo mancati nella lettura delle situazioni di gioco e di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Arrabbiato ma non deluso. Andreaè abbastanza soddisfatto della prestazione offerta dalla suaall’Olimpico di. Nonostante la sconfitta per 3-0, il tecnico dei friulani è rammaricato in modo particolare per ilgol subito. Quello che di fatto ha chiuso la gara. “Mi dà fastidio perché lavoriamo sempre sulle marcaturee abbiamo preso il raddoppio perché non abbiamo fatto fallo, accorciando subito su Belotti. Invece ha potuto girarsi e abbiamo pagato l’a caro prezzo. Poi siamo stati bravi a rientrare ine se avessimo segnato il 2-1 su rigore, chissà, forse avremmo potuto anche pareggiarla”. La lettura della gara prosegue sulla stessa lunghezza d’onda. “Oggi siamo mancati nella lettura delle situazioni di gioco e di ...

