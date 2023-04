Roma-Udinese 3-0, Mourinho: “Risposta ottima delle squadra. Dybala giovedì? Forse” (Di domenica 16 aprile 2023) “Abbiamo cambiato diversi giocatori e abbiamo rischiato. Ma la Risposta della squadra è stata ottima, il risultato può dare l’idea di una partita facile, ma non sono stato tranquillo nemmeno sul 2-0. Abbiamo abbassato la pressione e abbiamo sentito la stanchezza. Poi Rui Patricio ha parato e il terzo gol ha chiuso la partita”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 3-0 sull’Udinese all’Olimpico. In gol Bove e Abraham, ma soprattutto Pellegrini, dopo il rigore sbagliato col Feyenoord. Dagli undici metri oggi si è presentato Cristante (che ha colpito il palo): “Doveva giocare con fiducia senza pressione per il rigore sbagliato – spiega il tecnico a Dazn sul capitano giallorosso -. Qualche prestazione negli ultimi tempi non era stata fantastica per diversi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) “Abbiamo cambiato diversi giocatori e abbiamo rischiato. Ma ladellaè stata, il risultato può dare l’idea di una partita facile, ma non sono stato tranquillo nemmeno sul 2-0. Abbiamo abbassato la pressione e abbiamo sentito la stanchezza. Poi Rui Patricio ha parato e il terzo gol ha chiuso la partita”. Lo ha detto l’allenatore dellaJosèdopo la vittoria per 3-0 sull’all’Olimpico. In gol Bove e Abraham, ma soprattutto Pellegrini, dopo il rigore sbagliato col Feyenoord. Dagli undici metri oggi si è presentato Cristante (che ha colpito il palo): “Doveva giocare con fiducia senza pressione per il rigore sbagliato – spiega il tecnico a Dazn sul capitano giallorosso -. Qualche prestazione negli ultimi tempi non era stata fantastica per diversi ...

