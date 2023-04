Roma-Udinese 3-0, Mourinho: “Bove meraviglioso, che bello il blocco italiano. Tammy e Paulo? In dubbio” (Di domenica 16 aprile 2023) Il blocco degli italiani, il turnover, Bove e tanto altro. José Mourinho parla di tutto nel post partita di Roma-Udinese, sfida vinta 3-0 e che lancia i giallorossi nella corsa Champions. Il tecnico lusitano è abbastanza soddisfatto della prestazione, positiva nonostante qualche sbavatura. Ma lo è di più del fatto di aver dato alla sua squadra un’identità ben precisa, anche grazie al blocco dei giocatori italiani presenti nella rosa di quest’anno. “Avere un blocco di italiani mi piace – spiega Mourinho – perché al di là del discorso economico si tratta del modo di pensare che la società ha deciso di avere, che valorizza anche il calcio giovanile. Oggi il calcio è globale, gli stranieri in ogni campionato sono tantissimi. Questa squadra è una famiglia e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Ildegli italiani, il turnover,e tanto altro. Joséparla di tutto nel post partita di, sfida vinta 3-0 e che lancia i giallorossi nella corsa Champions. Il tecnico lusitano è abbastanza soddisfatto della prestazione, positiva nonostante qualche sbavatura. Ma lo è di più del fatto di aver dato alla sua squadra un’identità ben precisa, anche grazie aldei giocatori italiani presenti nella rosa di quest’anno. “Avere undi italiani mi piace – spiega– perché al di là del discorso economico si tratta del modo di pensare che la società ha deciso di avere, che valorizza anche il calcio giovanile. Oggi il calcio è globale, gli stranieri in ogni campionato sono tantissimi. Questa squadra è una famiglia e ...

