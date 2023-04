Roma | tris da Champions all’Udinese | Mou stacca le milanesi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 aprile 2023)– Lavince e convince all’Olimpico 3-0 con l’Udinese, grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham, e approfitta dei passi falsi di Milan e Inter in campionato, rilanciando ulteriormente le sue quotazioni per un posto in, con il terzo posto, portandosi a +5 sui nerazzurri e +3 sui rossoneri. Un successo per la squadra di Mourinho che dà una carica anche psicologica importante in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di giovedì con il Feyenoord in Europa League. Così in campo Mentre l’Udinese resta ferma a 39 punti. Mourinho per la sfida con i friulani deve rinunciare a Dybala, infortunato ma dovrebbe esserci giovedì, ma recupera subito Abraham e Solbakken che vanno in panchina. In avanti spazio a Belotti, supportato da Wijnaldum e Pellegrini. Esterni Celik ed El Shaarawy con Bove a fare coppia con ...