Roma | sospiro di sollievo per Dybala

La Roma si prepara ad affrontare l'Udinese in campionato e intanto può tirare un grosso sospiro di sollievo per Dybala. Nessuna lesione muscolare per l'argentino che salterà la partita di A per concentrarsi sul ritorno di Europa League contro il Feyenoord. L'obiettivo è averlo al meglio perché serve una Joya al 100% per ribaltare il risultato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Un sospiro di sollievo per la Roma, che vede nella "Joya" uno dei perni fondamentali delle azioni offensive: sono infatti 21 i gol e gli assist confezionati in questa stagione dall'ex Juventus. Gli esami hanno escluso lesioni all'adduttore per Dybala: il numero 21 della Roma cercherà il rientro in vista del ritorno con il Feyenoord.

La Joya ha solo un affaticamento all'adduttore destro. Lui e Abraham pronti a recuperare per la sfida di giovedì.