Roma, Pellegrini: «Tornare al gol mi rende libero» (Di domenica 16 aprile 2023) Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi contro l’Udinese Lorenzo Pellegrini ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Roma sull’Udinese. LE PAROLE – «Era importante vincere, avevamo visto i risultati delle altre e lavoriamo per essere lì in classifica. C’è una partita di cui inizieremo a pensare da adesso, dobbiamo fare una rimonta in Europa. Il gol mi mancava, mi rende libero. Lo cercavo da tanto tempo ormai». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Lorenzo, centrocampista e capitano della, ha parlato dopo il successo dei giallorossi contro l’Udinese Lorenzoha parlato a Dazn dopo la vittoria dellasull’Udinese. LE PAROLE – «Era importante vincere, avevamo visto i risultati delle altre e lavoriamo per essere lì in classifica. C’è una partita di cui inizieremo a pensare da adesso, dobbiamo fare una rimonta in Europa. Il gol mi mancava, mi. Lo cercavo da tanto tempo ormai». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! ?? TRE PUNTI PER NOI! ?? VINCIAMO CON I GOL DI BOVE, PELLEGRINI E ABRAHAM ?????? DAJE ROMA DAJE!… - AliprandiJacopo : La prima il 6 dicembre 2019 a San Siro contro l'inter La centesima il 16 aprile 2023 all'Olimpico contro l'Udinese… - OptaPaolo : 560 - Lorenzo #Pellegrini ha ritrovato il gol su azione in Serie A per la prima volta dopo 560 giorni (Roma-Empoli… - AgAntonio1987 : RT @EmanueleVendit1: Sta tutto qui. Nei 90 minuti. In questo stadio. Dove il Romanismo ha la sua massima espressione. Dove la voce del t… -