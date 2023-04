Roma, non solo Aouar: c’è un primo accordo per N’Dicka | Mercato (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 01:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da CalcioMercato.com: Non solo Aouar. La Roma continua a lavorare con intensità sui parametri zero e dopo aver prenotato il centrocampista ora è concentrata su un altro obiettivo di vecchia data: Evan N’Dicka. Il difensore 23enne è in scadenza con l’Eintracht e in questi mesi ha ricevuto diversi sondaggi sia falla Premier che dalla Liga. La più interessata però è stata proprio la Roma tanto che già ci sarebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico. Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo. Qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento almeno su questo non arrivano conferme. Il francese avrebbe un ... Leggi su justcalcio (Di domenica 16 aprile 2023) 2023-04-16 01:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Non. Lacontinua a lavorare con intensità sui parametri zero e dopo aver prenotato il centrocampista ora è concentrata su un altro obiettivo di vecchia data: Evan. Il difensore 23enne è in scadenza con l’Eintracht e in questi mesi ha ricevuto diversi sondaggi sia falla Premier che dalla Liga. La più interessata però è stata proprio latanto che già ci sarebbe una sorta di presul trattamento economico. Ndicka a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nellane prenderebbe il triplo. Qualcuno parla già di visite mediche, ma per il momento almeno su questo non arrivano conferme. Il francese avrebbe un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Anteprima #Report su #Rai3 –#Calciopoli #Farsopoli •Le SIM di #Moggi ottenute con rogatorie non regolari; verbali… - ASRomaFemminile : ?? Non mi stanco mai di te… FORZA GRANDE ROMA ALÉ! ???? #ASRomaFemminile - ultimora_pol : #Lazio Il sindaco di #Roma #Gualtieri beccato a giocare a scopa sul cellulare durante la seduta del consiglio, lui… - MGBasolu : RT @mirkonicolino: Chiné riformula le richieste afflittive nei confronti della #Juventus: 'Non volevo dire #Roma, la #Juve deve arrivare di… - barbecoq : RT @PaoloBorg: La Procura di Roma chiede intervento Corte Costituzionale perchè la norma che non consente di celebrare un processo se uno S… -