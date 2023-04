Roma. Nervoso ai controlli, 60enne nascondeva cocaina e una pistola nell’auto (FOTO) (Di domenica 16 aprile 2023) Roma. Aveva in auto diverse dosi di droga, con tutto il necessario per il confezionamento e la pesatura, e persino una pistola. Credeva di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Finito nel mirino dei Carabinier un uomo di 60 anni che fermato per un controllo ha poi finito per essere arrestato. Ad insospettire i militari il suo atteggiamento piuttosto Nervoso, che gli ha spinti a vederci chiaro ed effettivamente quelli che all’inizio erano solamente dei sospetti poi si sono rivelati fondati. Roma, trovato lotto popolare con droga e armi al suo interno a San Basilio I controlli dei carabinieri, trovata una pistola e della cocaina I controlli dei carabinieri sono avvenuti nei pressi di via delle Vigne, nel corso di alcune ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023). Aveva in auto diverse dosi di droga, con tutto il necessario per il confezionamento e la pesatura, e persino una. Credeva di farla franca, di passarla liscia invece ha dovuto ricredersi. Finito nel mirino dei Carabinier un uomo di 60 anni che fermato per un controllo ha poi finito per essere arrestato. Ad insospettire i militari il suo atteggiamento piuttosto, che gli ha spinti a vederci chiaro ed effettivamente quelli che all’inizio erano solamente dei sospetti poi si sono rivelati fondati., trovato lotto popolare con droga e armi al suo interno a San Basilio Idei carabinieri, trovata unae delladei carabinieri sono avvenuti nei pressi di via delle Vigne, nel corso di alcune ...

