Roma, Mourinho: «Non ho sentito il 3-0 nei 90 minuti, ma ottime risposte» (Di domenica 16 aprile 2023) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi contro l’Udinese: le dichiarazioni José Mourinho ha parlato a Dazn dopo il 3-0 della Roma all’Udinese. LE PAROLE – «Abbiamo cambiato diversi giocatori. Molti giovedì nemmeno avevano giocato. Solo 3-4 hanno fatto 90 minuti. Era un rischio, ma le risposte sono state ottime. Il risultato fa pensare a una partita facile, ma non è la stessa sensazione che ho avuto io. Neanche dopo il raddoppio o dopo il rigore, la partita è finita solo con il terzo gol. Questo è un 3-0 che non ho sentito durante i 90 minuti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) José, allenatore della, ha parlato dopo il successo dei giallorossi contro l’Udinese: le dichiarazioni Joséha parlato a Dazn dopo il 3-0 dellaall’Udinese. LE PAROLE – «Abbiamo cambiato diversi giocatori. Molti giovedì nemmeno avevano giocato. Solo 3-4 hanno fatto 90. Era un rischio, ma lesono state. Il risultato fa pensare a una partita facile, ma non è la stessa sensazione che ho avuto io. Neanche dopo il raddoppio o dopo il rigore, la partita è finita solo con il terzo gol. Questo è un 3-0 che non hodurante i 90». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - AliprandiJacopo : Una Roma alla #Mourinho. Solida, cattiva, finalmente cinica e sempre attenta. Aspettando la partita della Fiorentin… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #FeyenoordRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - rommmmme : RT @romanewseu: #Mourinho: “Nella ripresa c’è stata un po’ di stanchezza. Rigore? Ecco cosa ho detto a #Pellegrini. Ottimista per il recupe… - serieAnews_com : ???? Le parole di #Mourinho dopo la vittoria in #RomaUdinese -