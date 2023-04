Roma, Mourinho: «Dobbiamo giocare come squadra» (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole di Jose Mourinho, tecnico della Roma, prima del fischio iniziale della partita dei giallorossi contro l’Udinese Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-Udinese. Di seguito le sue parole. SCORIE EUROPEE – «Già lo sappiamo, una squadra che gioca in Europa soffre un po’ e quando giochi contro una squadra che si prepara tutta la settimana e ha parecchia energia, tanta organizzazione tattica per il lavoro di campo fatto, ma preferisco stare in Europa con queste difficoltà che non stare in Europa». SCONFITTA – «La partita persa non si può vincere e la partita che hai vinto non puoi perderla. Quella gara lì appartiene al passato, non possiamo più vincerla. Questa di oggi, invece, possiamo vincerla». DA CHI SI ASPETTA L’ARTE – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole di Jose, tecnico della, prima del fischio iniziale della partita dei giallorossi contro l’Udinese Joseha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Udinese. Di seguito le sue parole. SCORIE EUROPEE – «Già lo sappiamo, unache gioca in Europa soffre un po’ e quando giochi contro unache si prepara tutta la settimana e ha parecchia energia, tanta organizzazione tattica per il lavoro di campo fatto, ma preferisco stare in Europa con queste difficoltà che non stare in Europa». SCONFITTA – «La partita persa non si può vincere e la partita che hai vinto non puoi perderla. Quella gara lì appartiene al passato, non possiamo più vincerla. Questa di oggi, invece, possiamo vincerla». DA CHI SI ASPETTA L’ARTE – ...

