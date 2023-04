Roma, mini-arsenale in casa: pistola e munizioni nascoste insieme alla droga (Di domenica 16 aprile 2023) Roma– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregresse violazioni della normativa sugli stupefacenti, perché gravemente indiziato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di munizioni e arma clandestina. Nello specifico, nei pressi di via delle Vigne, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’utilitaria. Durante la verifica, i carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento molto nervoso dell’indagato ed hanno deciso di approfondire il controllo che ha portato al sequestro di due dosi cocaina. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo, ha permesso di rinvenire e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 aprile 2023)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diEur hanno arrestato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregresse violazioni della normativa sugli stupefacenti, perché gravemente indiziato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale die arma clandestina. Nello specifico, nei pressi di via delle Vigne, nel corso di un controllocircolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomoguida di un’utilitaria. Durante la verifica, i carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento molto nervoso dell’indagato ed hanno deciso di approfondire il controllo che ha portato al sequestro di due dosi cocaina. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’uomo, ha permesso di rinvenire e ...

