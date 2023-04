Roma magica, tre punti e allungo: tris all’Udinese con Bove, Pellegrini e Abraham (Di domenica 16 aprile 2023) Vittoria e allungo. La squadra di José Mourinho piega un’Udinese incerottata e mette la freccia nella corsa Champions. Ora i punti di vantaggio sull’Inter, quinta della classe, sono cinque. E quelli sul Milan, quarto, sono tre. Se anche la Juventus riottenesse i 15 punti di penalizzazione, i giallorossi otterrebbero il pass per la massima competizione europea per club. Il margine, a otto gare dalla fine, è più che discreto. Anche se da qui a giugno si dovranno disputare entrambi gli scontri diretti con le milanesi. La sfida con i friulani viene decisa dalle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. Tra le tante emozioni anche gli errori dal dischetto di Cristante e Pereyra. Cristante sbaglia, Bove no Mourinho fa un po’ di turnover pensando al ritorno di Europa League con il ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Vittoria e. La squadra di José Mourinho piega un’Udinese incerottata e mette la freccia nella corsa Champions. Ora idi vantaggio sull’Inter, quinta della classe, sono cinque. E quelli sul Milan, quarto, sono tre. Se anche la Juventus riottenesse i 15di penalizzazione, i giallorossi otterrebbero il pass per la massima competizione europea per club. Il margine, a otto gare dalla fine, è più che discreto. Anche se da qui a giugno si dovranno disputare entrambi gli scontri diretti con le milanesi. La sfida con i friulani viene decisa dalle reti di. Tra le tante emozioni anche gli errori dal dischetto di Cristante e Pereyra. Cristante sbaglia,no Mourinho fa un po’ di turnover pensando al ritorno di Europa League con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... POETAMASSIMO : RT @POETAMASSIMO: FORZA ROMA .......QUANDO MENO TE L'ASPETTI ......RINASCE A MIGLIOR CLASSIFICA .......FA SOFFRIRE NOI TIFOSI ......POI TI… - POETAMASSIMO : FORZA ROMA .......QUANDO MENO TE L'ASPETTI ......RINASCE A MIGLIOR CLASSIFICA .......FA SOFFRIRE NOI TIFOSI ......P… - Babbaribba : Roma-Udinese 3-0 ...bella partita....nessuno si è tirato indietro...Forza Magica Roma Sempre - stalinromanista : Striscione di supporto a Pellegrini in sud, ottimo così. Non stravedo per Lorenzo che reputo un discreto giocatore… - Gianluc94382545 : @NicolettaC913 Forza Magica Roma -