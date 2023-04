Roma, l’incidente di Ciro Immobile in auto con le figlie: «Il tram è passato con il rosso» – Il video (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente in auto auto mentre stava attraversando Ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio Olimpico. Il calciatore era in macchina con le sue figlie quando si è scontrato con un tram numero 19: la sua Land Rover Defender si è accartocciata e nell’impatto si sono aperti gli airbag. l’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 16 aprile, intorno alle 8.30 di mattina. «Il tram è passato con il rosso», ha detto frastornato il giocatore biancoceleste, che era in macchina con le figlie e che ha aggiunto di sentire solo un po’ di dolore al braccio. Sul posto sono arrivati i mezzi della polizia ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazio e della Nazionaleè rimasto coinvolto in un incidente inmentre stava attraversando Ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio Olimpico. Il calciatore era in macchina con le suequando si è scontrato con unnumero 19: la sua Land Rover Defender si è accartocciata e nell’impatto si sono aperti gli airbag.è avvenuto questa mattina, domenica 16 aprile, intorno alle 8.30 di mattina. «Ilcon il», ha detto frastornato il giocatore biancoceleste, che era in macchina con lee che ha aggiunto di sentire solo un po’ di dolore al braccio. Sul posto sono arrivati i mezzi della polizia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - exlwaysyou : RT @AGTW_it: Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Rom… - localteamtv : Roma, completamente distrutto il muso del Suv di Ciro Immobile dopo l'incidente stradale avuto dal calciatore della… - pachir1 : RT @Virus1979C: Spaventoso incidente per il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Si schianta in auto contro un tram: miracolosamente illesi… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa matt… -