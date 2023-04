Roma, l’auto di Ciro Immobile finisce contro un tram: trauma distorsivo alla colonna vertebrale per il capitano della Lazio – Il video (Di domenica 16 aprile 2023) trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra. È questa la diagnosi accertata per il capitano della Lazio, Ciro Immobile, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Roma. Lo riferisce il sito della Lazio, che riferisce come siano buone le condizioni del calciatore, che dovrà restare però in osservazione al reparto di medicina d’urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma. Assieme a lui anche la figlia maggiore. La più piccola, che era a bordo dell’auto travolta, si trova invece all’ospedale Bambin Gesù. ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023)e frattura composta dell’undicesima costola destra. È questa la diagnosi accertata per il, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a. Lo riferisce il sito, che riferisce come siano buone le condizioni del calciatore, che dovrà restare però in osservazione al reparto di medicina d’urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a. Assieme a lui anche la figlia maggiore. La più piccola, che era a bordo deltravolta, si trova invece all’ospedale Bambin Gesù. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - OshiKawaii7 : RT @AGTW_it: Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Rom… - luigimuzii : Sono solo io a pensare che lo spazio riservato all’incidente d’auto che ha coinvolto #Immobile sia eccessivo e volg… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio non ha… - Annamcamilloni : RT @AGTW_it: Incidente #Immobile, il testimone: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul #tram, l'autista a terra» #Rom… -

Ciro Immobile, le immagini subito dopo lo scontro col tram: il capitano della Lazio parla con i vigili Le immagini girate domenica mattina a Roma, nei pressi di ponte Matteotti, dove è avvenuto l'incidente che ha coinvolto Ciro Immobile. L'auto del capitano della Lazio, una Land Rover Defender, si è scontrata con un tram, per fortuna senza ... Incidente d'auto per Ciro Immobile, scontro con un tram a Roma: 'Frattura di una costola' Mattinata di grande spavento per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. L'auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. ... Incidente in auto per Ciro Immobile, costola rotta nello scontro con un tram ...IRCCS di Roma', ha quindi comunicato la S. S. Lazio in una nota in merito all'incidente. Con Immobile anche la figlia maggiore mentre l'altra figlia, la più piccola, anche lei a bordo dell'auto, è ... Le immagini girate domenica mattina a, nei pressi di ponte Matteotti, dove è avvenuto'incidente che ha coinvolto Ciro Immobile.del capitano della Lazio, una Land Rover Defender, si è scontrata con un tram, per fortuna senza ...Mattinata di grande spavento per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale adel bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. ......IRCCS di', ha quindi comunicato la S. S. Lazio in una nota in merito all'incidente. Con Immobile anche la figlia maggiore mentre'altra figlia, la più piccola, anche lei a bordo dell', è ... Roma, l'auto di Ciro Immobile finisce contro un tram: trauma ... Open