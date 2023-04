Roma, incidente d’auto per Ciro Immobile: con il suo fuoristrada si scontra con un tram della linea 19 a Ponte Matteotti (Di domenica 16 aprile 2023) Il capitano della Lazio Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina a poca distanza dallo Stadio Olimpico. Il suo fuoristrada si è scontrato con il tram 19, che in quel momento era in transito su Ponte Matteotti. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento. L’auto del calciatore ha riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del grosso Suv. Nello scontro sono esplosi gli airbag del veicolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Il capitanoLazioè rimasto coinvolto in unavvenuto questa mattina a poca distanza dallo Stadio Olimpico. Il suosi èto con il19, che in quel momento era in transito su. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento. L’auto del calciatore ha riportato notevoli danni. Completamente distrutta la parte anteriore del grosso Suv. Nello scontro sono esplosi gli airbag del veicolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - fanpage : Brutto incidente per il capitano della Lazio. Ciro Immobile sta bene, ma che spavento - InfoAtac : #info #atac - causa incidente a Ponte Matteotti, linea 19 limita servizio a Valle Giulia, bus sostitutivi Valle Giu… - Open_gol : Nell'impatto il giocatore ha urtato il braccio e il tram è uscito dai binari - radiosei : Scongiurato il peggio per l‘attaccante e le sue due figlie ,dopo l’incidente avvenuto poco fa a Roma Ciro Immobile… -