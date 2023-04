Roma – Feyenoord, città blindata per l’arrivo dei tifosi olandesi e i commissari dell’Expo (Di domenica 16 aprile 2023) Roma blindata per l’arrivo nella Capitale dei tifosi olandesi ma non solo. l’arrivo della tifoseria olandese è previsto tra mercoledì e giovedì prossimo, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi ai cittadini olandesi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma all’Olimpico. I componenti della frangia maggiormente violenta della tifoseria di Rotterdam arriveranno insieme alle loro famiglie e alloggeranno nelle strutture ricettive della zona di Castro Pretorio, nelle vicinanze della Stazione Termini, per poi riversarsi nelle strade e nelle piazze del centro storico. Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose” l’arrivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023)pernella Capitale deima non solo.della tifoseria olandese è previsto tra mercoledì e giovedì prossimo, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi ai cittadiniper la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro laall’Olimpico. I componenti della frangia maggiormente violenta della tifoseria di Rotterdam arriveranno insieme alle loro famiglie e alloggeranno nelle strutture ricettive della zona di Castro Pretorio, nelle vicinanze della Stazione Termini, per poi riversarsi nelle strade e nelle piazze del centro storico., l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose”...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? TUTTO LO STADIO ?? ??? Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! ????? Se sei ab… - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - sportface2016 : #FeyenoordRoma, #Pinto: 'Noi in pole position per #Aouar? Speriamo di non esserlo come la #Ferrari, che poi non arr… - pccpla : RT @GoalItalia: Esami positivi per Dybala e Abraham: entrambi vedono il recupero in vista di Roma-Feyenoord ?? - CorriereCitta : Roma – Feyenoord, città blindata per l’arrivo dei tifosi olandesi e i commissari dell’Expo -