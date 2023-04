Roma | Dybala e Abraham verso il rientro con il Feyenoord

(Di domenica 16 aprile 2023) Nel match di giovedì prossimo di Europa League contro il, Pauloe Tammydovrebbero esserci Nel match di giovedì prossimo di Europa League contro il, Pauloe Tammydovrebbero esserci. Secondo quanto riportato da Il Tempo, gli esami fatti in questi giorni dai due giocatori dellahanno dato esito positivo, escludendo lesioni all’adduttore per l’argentino ed evidenziando solo una lussazione alla spalla per l’inglese.non ci saranno oggi contro l’Udinese, ma sono pronti ad aiutare la squadra giovedì contro gli olandesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

