Roma | caos-maltempo | automobilista bloccato nel sottopasso

(Di domenica 16 aprile 2023) Unnelalla svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria a causa del. L'intervento dei Vigili del Fuoco.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

16 aprile 2023 'On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): 'Si tolgano dalla testa che in Toscana ... Pensino piuttosto a nuove risorse per una sanità pubblica sempre più in affanno e nel'. 'Una ...Guasto temporaneo ad un impianto di sollevamento della rete fognaria: allagamenti e case evacuate, 15 apr. - Il maltempo si abbatte su, la pioggia provocain particolare nella zona di via Prati Fiscali tra allagamenti e evacuazioni. Al maltempo si è unito il guasto temporaneo ad un impianto di sollevamento della rete ...La mancata vittoria impedisce al Diavolo di allungare sull'Inter (con il rischio del controsorpasso) e il punto è appena sufficiente per agguantare laal terzo posto. L'impegno di Champions in ...

Maltempo Roma, oggi caos a Prati Fiscali: cosa è successo Adnkronos

