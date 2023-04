Roma | Belotti | «0 gol? É un incentivo per me»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 aprile 2023) Le parole del Gallonel pre partita della sfida dellacontro l’Udinese: «C’è voglia di rifarsi, vista la sconfitta in Europa» Andreaha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É una partita importante, abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungerli. C’è voglia di rifarsi, vista la sconfitta in Europa. La cosa più bella è avere subito una partita per poterci rifare». 0– «É unperché la mia voglia di far bene è sempre tanta, cerco di sfruttare ogni sina occasione. Spero di contribuire anche in termini realizzativi per portare a casa la vittoria». ASSENZE ABRAHAM E DYBALA – «Sono due calciatori importantissimi per noi, ma abbiamo sempre pensato che la ...