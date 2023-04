Roma, badante narcotizza 98enne per derubarla: la ‘nonnina’ muore pochi giorni dopo (Di domenica 16 aprile 2023) Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, era stata chiamata proprio per accudirla. E non certo per trasformarsi nel suo incubo, nella donna che l’avrebbe drogata solo per derubarla, portarle via soldi, gioielli, ricordi di una vita fatta di sacrifici. Eppure, è proprio così che è andata: ancora un’anziana caduta nel tranello di badanti infedeli, ancora una nonnina raggirata e truffata. E purtroppo, questa volta, morta: venerdì pomeriggio Anna (nome di fantasia) è stata trovata senza vita in via Lucio Papiro, all’Appio Claudio. Ora, però, tutti gli accertamenti sono in corso: il cuore della 98enne ha smesso di battere perché prima di Pasqua era stata ‘drogata’ con il sonnifero dalla sua badante o si tratta solo di un caso e quella rapina non ha nulla a che vedere con la sua morte? Anziana morta all’Appio Claudio Quello che è certo, mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, era stata chiamata proprio per accudirla. E non certo per trasformarsi nel suo incubo, nella donna che l’avrebbe drogata solo per, portarle via soldi, gioielli, ricordi di una vita fatta di sacrifici. Eppure, è proprio così che è andata: ancora un’anziana caduta nel tranello di badanti infedeli, ancora una nonnina raggirata e truffata. E purtroppo, questa volta, morta: venerdì pomeriggio Anna (nome di fantasia) è stata trovata senza vita in via Lucio Papiro, all’Appio Claudio. Ora, però, tutti gli accertamenti sono in corso: il cuore dellaha smesso di battere perché prima di Pasqua era stata ‘drogata’ con il sonnifero dalla suao si tratta solo di un caso e quella rapina non ha nulla a che vedere con la sua morte? Anziana morta all’Appio Claudio Quello che è certo, mentre ...

