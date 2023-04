(Di domenica 16 aprile 2023) Dovevaildi due anni ricoverato all’Bambino Gesù diper un intervento in day hospital. Circostanza quest’ultima che impediva all’avvocata e mamma protagonista della vicenda di essere in tribunale per un’udienza. Un legittimo impedimento quello della donna che tuttavia è stato negato dal giudice, contro il parere del pubblico ministero, che ha poi motivato la scelta con il fatto che il bambino avrebbe potuto essere accompagnato nel nosocomio dal padre decidendo, dunque, di procedere con. A rendere nota la vicenda che è avvenuta nel tribunale di, è la diretta interessata che ha denunciato l’episodio che la vista protagonista sui social, uno sfogo quello della madreche nel giro di poche ore è diventato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma. Avvocato in ospedale per assistere il figlio, ma l’udienza non viene rinviata: “È intollerabile” - CordelGiorno : La vicenda è diventato un 'caso'. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: 'Pronti ad agire in tutte le sedi o… - SalviMassimo : @corradomarinell Avvocato, per favore, non pensi alla Roma. - KratosCurr94 : @iv89623689 @AutogriLLocryp @Mov5Stelle @beppe_grillo @CostiMaurizio @balldontliedude @guffanti_marco… - Steva781 : @SampNews24 Mi chiedo con quali soldi il nano di Roma parassita può pagare l avvocato?! -

"Mi chiamo Ilaria Salamandra , sono unpenalista die sto facendo questo video dal Bambino Gesù. Sono con mio figlio, che ha dovuto fare un day hospital per un problema che ha dalla nascita, e per il quale subisce questo ...Fini le chiese addirittura di candidarsi come sindaco di". Un aneddoto incredibile "Mi si ... Più une un commercialista". Com'è lavorare con sua figlia "Complicato. Fa bene, ma non ......sono stati fotografati con i caschi in mano intenti a sfiorarsi le labbra per le strade di. ... nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito, oggi muove i primi passi comee Instagram ...

Avvocato in ospedale per il figlio malato, ma giudice non rinvia l'udienza: «Un sopruso» ilmessaggero.it

L'avvocatessa ha denunciato la vicenda in un video sui social, divenuto virale in poche ore. Il il Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Paolo Nesta in una dura nota ha commentato: ...All'avvocata del Foro di Roma è stato risposto che «l'impedimento non è legittimo perché lo avrebbe potuto accompagnare il padre» ...