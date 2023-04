Roma | addormentava e rapinava anziane | fermata badante

(Di domenica 16 aprile 2023) Una donna ucraina di 48 anni è accusata di tre rapine, utilizzava farmaci e sonniferi Si faceva assumere comein casa per rapinare donne, addormentandole prima con farmaci e sonniferi. Un’ucraina di 48 anni è statadagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato tre donne. Le indagini, coordinate dalla Procura di, sono scattate lo scorso 25 marzo quando una donna ha chiesto l’intervento dei poliziotti dopo essersi svegliata e aver trovato la nonna addormentata mentre della, assunta poco prima, non c’era traccia. La donna si è accorta che mancavano 550 euro dal portafogli. Gli agenti del commissariato Tuscolano, dopo essere risaliti all’identità della 48enne, hanno ricostruito un episodio analogo avvenuto lo scorso luglio a Ostia. Anche il quel ...

