Roma, 98enne muore dopo essere stata narcotizzata dalla badante che l’ha derubata. Ma non è il primo caso (Di domenica 16 aprile 2023) Una signora di 98 anni, Rita B., morta due giorni fa nella sua casa in via Lucio Papirio. Pochi giorni prima di Pasqua, lo scorso 25 marzo, era stata rapinata dalla badante, una donna ucraina di 48 anni, che l’aveva narcotizzata mischiando del sonnifero in una bevanda. E a quel punto, quando l’anziana ha perso i sensi, le ha portato via soldi, oro e tutto quello che di valore poteva trovare nella casa dell’anziana. Ma quanto è successo a Rita B. è analogo a quello che è accaduto a un’altra anziana di 90 anni, a Ostia, che era stata derubata con le stesse modalità sempre dalla stessa badante. A ricostruire la rete di famiglie presso cui aveva lavorato la 48enne sono stati i carabinieri del Tuscolano che l’hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Una signora di 98 anni, Rita B., morta due giorni fa nella sua casa in via Lucio Papirio. Pochi giorni prima di Pasqua, lo scorso 25 marzo, erarapinata, una donna ucraina di 48 anni, che l’avevamischiando del sonnifero in una bevanda. E a quel punto, quando l’anziana ha perso i sensi, le ha portato via soldi, oro e tutto quello che di valore poteva trovare nella casa dell’anziana. Ma quanto è successo a Rita B. è analogo a quello che è accaduto a un’altra anziana di 90 anni, a Ostia, che eracon le stesse modalità semprestessa. A ricostruire la rete di famiglie presso cui aveva lavorato la 48enne sono stati i carabinieri del Tuscolano chenno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sonnifero a tradimento nella tisana per rapinarla, 98enne muore dopo 7 giorni: arrestata la badante [di Marco Carta] - thexeon81 : Sonnifero a tradimento nella tisana per rapinarla, 98enne muore dopo 7 giorni: arrestata la badante - Filifilippo3333 : RT @repubblica: Sonnifero a tradimento nella tisana per rapinarla, 98enne muore dopo 7 giorni: arrestata la badante [di Marco Carta] https:… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Sonnifero a tradimento nella tisana per rapinarla, 98enne muore dopo 7 giorni: arrestata la badante [di Marco Carta] https:… - PGuetta88 : RT @repubblica: Sonnifero a tradimento nella tisana per rapinarla, 98enne muore dopo 7 giorni: arrestata la badante [di Marco Carta] https:… -