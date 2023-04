Rogo Primavalle, Meloni “Una delle pagine più buie della storia nazionale” (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 16 aprile di cinquant'anni fa l'Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia nazionale. Con il Rogo di Primavalle e il barbaro assassinio di Stefano e Virgilio Mattei, il nostro popolo è stato costretto a prendere coscienza di una realtà che si andava affermando ma che in tanti continuavano a voler ignorare: l'odio cieco e totale nei confronti dell'avversario politico. Un odio allo stato puro che stava divorando la mente e il cuore di molti e che stava avvelenando la Nazione”. E' quanto si legge nel messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inviato al Presidente dell'Associazione Fratelli Mattei, Giampaolo Mattei, in occasione della cerimonia di commemorazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 16 aprile di cinquant'anni fa l'Italia e Roma hanno vissuto unapiù. Con ildie il barbaro assassinio di Stefano e Virgilio Mattei, il nostro popolo è stato costretto a prendere coscienza di una realtà che si andava affermando ma che in tanti continuavano a voler ignorare: l'odio cieco e totale nei confronti dell'avversario politico. Un odio allo stato puro che stava divorando la mente e il cuore di molti e che stava avvelenando la Nazione”. E' quanto si legge nel messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia, inviato al Presidente dell'Associazione Fratelli Mattei, Giampaolo Mattei, in occasionecerimonia di commemorazione ...

