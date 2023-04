Rogo Primavalle | 50 anni fa la tragedia dei fratelli Mattei

Leggi su agi

(Di domenica 16 aprile 2023) AGI - Il 'di' si consumò la notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 al terzo piano di una modesta palazzina di via Bernardo da Bibbiena 33, casa del segretario della sezione del Movimento sociale italiano, Mario, un ex netturbino. L'incendio doloso, provocato da un gruppo di militanti di Potere Operaio, uccise tra le fiamme i dueVirgilio e Stefanodi 22 e 8, il resto della famiglia riuscì a fuggire. La foto, pubblicata dai giornali, dei due corpi carbonizzati sulla finestra dell'abitazione provocò una condanna unanime anche se al contempo si fece strada una campagna stampa guidata da diversi intellettuali a difesa dei militanti della sinistra extraparlamentare accusati dell'episodio. Achille Lollo fu l'unico a finire in carcere preventivo ...