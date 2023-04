Rogo Primavalle, 50 anni dopo strage parole choc ex Br: “Fu solo azione mal organizzata” (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – A cinquant’anni dal Rogo di Primavalle c’è ancora chi sostiene che quella strage in cui morirono arsi vivi due ragazzi, i fratelli Virgilio e Stefano Mattei di 22 e 8 anni, fu “un incidente”. parole choc, quelle pronunciate all’Adnkronos dall’ex brigatista Francesco Piccioni, che boccia come “propaganda” le affermazioni del presidente del Consiglio che oggi, in un messaggio alla Fondazione Mattei, ha invitato alla pacificazione nazionale. “Nessuno ha mai detto che quell’episodio di Primavalle è stata un’azione condivisibile, una cosa ben fatta, nessuna organizzazione della sinistra parlamentare e nemmeno di quelle che successivamente hanno fatto la lotta armata – dice ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – A cinquant’daldic’è ancora chi sostiene che quellain cui morirono arsi vivi due ragazzi, i fratelli Virgilio e Stefano Mattei di 22 e 8, fu “un incidente”., quelle pronunciate all’Adnkronos dall’ex brigatista Francesco Piccioni, che boccia come “propaganda” le affermazioni del presidente del Consiglio che oggi, in un messaggio alla FondMattei, ha invitato alla pacificnazionale. “Nessuno ha mai detto che quell’episodio diè stata un’condivisibile, una cosa ben fatta, nessuna organizzdella sinistra parlamentare e nemmeno di quelle che successivamente hanno fatto la lotta armata – dice ...

