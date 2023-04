Rogo di Primavalle, politica e istituzioni tra dolore inesauribile e dovere di coltivare la memoria (Di domenica 16 aprile 2023) Un profondo dolore e un ricordo ancora vivido animano le parole e le iniziative pubbliche con cui ministri e alte cariche istituzionale tributano oggi, a cinquant’anni dal terribile Rogo di Primavalle, il loro omaggio in memoria delle vittime di quella strage. «La notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 un incendio doloso appiccato in una palazzina di Primavalle a Roma, portò alla morte di Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 8 anni, figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano. Da allora, molti anni sono passati, ma il ricordo di queste vittime innocenti dell’odio ideologico è ancora vivo in tutti noi», ha dichiarato il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Sottolineando nel suo messaggio come «per Virgilio e Stefano si chiedeva giustizia e non vendetta. Ma gli assassini, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) Un profondoe un ricordo ancora vivido animano le parole e le iniziative pubbliche con cui ministri e alte cariche istituzionale tributano oggi, a cinquant’anni dal terribiledi, il loro omaggio indelle vittime di quella strage. «La notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 un incendio doloso appiccato in una palazzina dia Roma, portò alla morte di Virgilio e Stefano Mattei, di 22 e 8 anni, figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano. Da allora, molti anni sono passati, ma il ricordo di queste vittime innocenti dell’odio ideologico è ancora vivo in tutti noi», ha dichiarato il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Sottolineando nel suo messaggio come «per Virgilio e Stefano si chiedeva giustizia e non vendetta. Ma gli assassini, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Sono trascorsi 50 anni dal tragico rogo di Primavalle, in cui persero la vita Stefano e Virgilio Mattei per mano… - FratellidItalia : ?? Il francobollo dedicato ai fratelli Mattei, vittime del rogo di Primavalle del 1973 per mano dell’estrema sinistr… - Agenzia_Ansa : Cinquanta anni fa il rogo doloso di Primavalle, che provocò la morte di Stefano e Virgilio Mattei, figli del segret… - Rojas3299 : RT @cristinagauri: 16 aprile 1973, 50 anni dal rogo di #Primavalle: quando un commando di ricchi comunisti andò a dar fuoco a dei poveri, r… - SvenThecantos : @PBerizzi 0ggi è l'anniversario del rogo di Primavalle, gli assassini non hanno mai pagato. Altro che le tue minchi… -