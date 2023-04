Rogo di Primavalle, la premier Meloni: “Tra le pagine più buie della storia nazionale” (Di domenica 16 aprile 2023) Nell’attentato incendiario nel quartiere romano del 16 aprile 1973 persero la vita i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli dell’allora segretario locale dell’Msi Leggi su lastampa (Di domenica 16 aprile 2023) Nell’attentato incendiario nel quartiere romano del 16 aprile 1973 persero la vita i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, figli dell’allora segretario locale dell’Msi

