Rogo di Primavalle | il messaggio di Meloni a 50 anni dalla tragedia dei fratelli Mattei | «Una delle pagine più buie»

«Il 16 aprile di cinquant'anni fa l'Italia e Roma hanno vissuto una delle pagine più buie della storia nazionale. Quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l'Italia e il nostro popolo verso una piena e vera pacificazione nazionale». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda così il Rogo di Primavalle, quando nella notte tra il il 15 e il 16 aprile del 1973 un gruppo di militanti di Potere Operaio diede fuoco all'abitazione dell'ex segretario della sezione del Movimento sociale italiano, Mario Mattei. Nell'incendio morirono i due fratelli Virgilio e Stefano, di 22 e 8 anni.

