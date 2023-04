Rocco Schiavone 5 anticipazioni ultima puntata 19 aprile: decisione sofferta per Rocco (Di domenica 16 aprile 2023) Rocco Schiavone 5 prosegue con la quarta e ultima puntata in prima serata su Rai Due, in onda mercoledì 19 aprile. La serie con Marco Giallini nei panni del vicequestore di Aosta chiuderà con l’ultimo episodio dal titolo Vecchie conoscenze: ecco le anticipazioni. ultima puntata in onda per Rocco Schiavone 5, che prosegue le vicende del noto personaggio, nato dalla penna di Antonio Manzini e basato sull’omonima serie letteraria. Ancora una volta, grazie anche alla solida interpretazione di Marco Giallini, lo show ha colto nel segno. Anche la quinta stagione, nonostante le polemiche che hanno comportato una scarsa promozione e il rilascio in anteprima su Raiplay, ha conseguito un buon ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 aprile 2023)5 prosegue con la quarta ein prima serata su Rai Due, in onda mercoledì 19. La serie con Marco Giallini nei panni del vicequestore di Aosta chiuderà con l’ultimo episodio dal titolo Vecchie conoscenze: ecco lein onda per5, che prosegue le vicende del noto personaggio, nato dalla penna di Antonio Manzini e basato sull’omonima serie letteraria. Ancora una volta, grazie anche alla solida interpretazione di Marco Giallini, lo show ha colto nel segno. Anche la quinta stagione, nonostante le polemiche che hanno comportato una scarsa promozione e il rilascio in anteprima su Raiplay, ha conseguito un buon ...

