Rocco Hunt, chi è la compagna Ada: vita privata, carriera, figli, Instagram (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto pronto per un nuovo appuntamento su Canale 5 in compagnia di Mara Venier con Domenica In e tantissimi ospiti inediti! Oggi in studio arriverà anche il celebre cantante partenopeo Rocco Hunt. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua famiglia: l’adorata fidanzata Ada e di suo figlio Giovanni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita! La vita privata di Rocco Hunt C’è un alone di mistero intorno alla vita privata del cantautore Rocco Hunt, così deciso a mantenere lontano dalle luci dei riflettori gli aspetti personali della sua vita privata. Dopo il duetto con Ana Mena, si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 aprile 2023) Tutto pronto per un nuovo appuntamento su Canale 5 in compagnia di Mara Venier con Domenica In e tantissimi ospiti inediti! Oggi in studio arriverà anche il celebre cantante partenopeo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua famiglia: l’adorata fidanzata Ada e di suoo Giovanni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua! LadiC’è un alone di mistero intorno alladel cantautore, così deciso a mantenere lontano dalle luci dei riflettori gli aspetti personali della sua. Dopo il duetto con Ana Mena, si è ...

