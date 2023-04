RISULTATI | NJPW “Capital Collision 2023” 15 04 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 aprile 2023) Idello Show andato in scena Sabato a Washington, D.C:Sabato 15 Aprile – Washington, D.C (USA) Kickoff Show TMDK (Bad Dude Tito & Shane Haste) battono The West Coast Wrecking Crew (Jorel Nelson & Royce Isaacs) (8:31) Main Show Ten Man Tag Team MatchJet Setters (Kevin Knight & KUSHIDA), Gabriel Kidd, Mike Bailey & Volador Jr. battono CHAOS (Chuck Taylor, Lio Rush & Rocky Romero), Clark Connors & The DKC (10:18) David Finlay defeats AR Fox (10:28)World Television Title MatchZack Sabre Jr. (c) batte Tom Lawlor (13:12) e mantiene il Titolo Tomohiro Ishii batte El Desperado (16:40) Fred Rosser vs. Juice Robinson finiosce No Contest Tag Team MatchJust 5 Guys (SANADA ...