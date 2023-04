RISULTATI: AWS Alle Porte dell’Inferno 15.04.2023 (Difeso Titolo FCW) (Di domenica 16 aprile 2023) I RISULTATI dello Show andato in scena Sabato a Portile (MO): AWS Alle Porte dell’InfernoSabato 15 Aprile – Portile (MO) No DQ MatchFlexi batte Makro Diamond Triple Treat Match for Titolo FCWThe Greatest (c) batte Crimi e AleXplosive e mantiene il Titolo 3-Way Tag Team Match for Campioni di Coppia del Titano AWSHeadhunters (The Entertrainer & Kronos) battono Blanco’s Family Zar & Ursus)* (c) e Psycho Rhapsody (Jacob & Scacco Matto) e diventano Nuovi Campioni!!! Last Woman Standing Match for AIWF European Women’s TitleMary Cooper (c) batte Domiziana Roy w/Moxie e mantiene il Titolo Six Man Elimination Tag Team MatchLe Belve Feroci (Giant Warrior, Gabriel Grip e Jim Supreme) battono I Guerrieri del Wallhalla (Erik Wulfkar, Conte ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 aprile 2023) Idello Show andato in scena Sabato a Portile (MO): AWSSabato 15 Aprile – Portile (MO) No DQ MatchFlexi batte Makro Diamond Triple Treat Match forFCWThe Greatest (c) batte Crimi e AleXplosive e mantiene il3-Way Tag Team Match for Campioni di Coppia del Titano AWSHeadhunters (The Entertrainer & Kronos) battono Blanco’s Family Zar & Ursus)* (c) e Psycho Rhapsody (Jacob & Scacco Matto) e diventano Nuovi Campioni!!! Last Woman Standing Match for AIWF European Women’s TitleMary Cooper (c) batte Domiziana Roy w/Moxie e mantiene ilSix Man Elimination Tag Team MatchLe Belve Feroci (Giant Warrior, Gabriel Grip e Jim Supreme) battono I Guerrieri del Wallhalla (Erik Wulfkar, Conte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : RISULTATI: AWS Alle Porte dell'Inferno 15.04.2023 (Difeso Titolo FCW) - nmenicon : RT @LutechGroup: Il 19 aprile non mancare al #webinar 'Il potere della Full Stack Observability nell'ambiente Hybrid Cloud' per scoprire, c… - LutechGroup : Il 19 aprile non mancare al #webinar 'Il potere della Full Stack Observability nell'ambiente Hybrid Cloud' per scop… -