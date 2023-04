(Di domenica 16 aprile 2023) AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alexsu Honda Lcr ha vinto il gran premio delledisputato ad Austin. Il pilota spagnolo, al sesto successo in Motogp, ha chiuso la gara precedendo Luca(Ducati) di 3?498, terzo il francese Fabio(Yamaha) a 4?936. Quarta l'altra Yamaha, quella di Vinales (a 8?318), quinto Oliveira (a 9?989), sesto Bezzecchi a più di 12?. Completano la top ten, Zarco (7°), Morbidelli (8°), Di Giannantonio (9°) e Fernandez (10°). Tante le cadute, Bagnaia compreso che si è ritirato per una scivolata a tredici giri dalla fine mentre era in testa alla corsa. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : MotoGp, Americhe: vince Rins davanti a Luca Marini. Bagnaia cade mentre era in testa [aggiornamento delle 22:11] - ZerounoTv : Rins vince Gp Americhe, sul podio Marini e Quartararo - LaStampa : MotoGp, Gran premio delle Americhe: vince Alex Rins davanti a un ottimo Luca Marini. Cade Bagnaia - blogsicilia : #notizie #sicilia Rins vince Gp Americhe, sul podio Marini e Quartararo - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rins vince Gp Americhe, sul podio Marini e Quartararo - -

Per quanto riguarda le qualifiche e la griglia di partenza prima pole della stagione per il campione del mondo in carica della MotoGp Pecco Bagnaia , che partirà davanti alla Honda di Alex, e ...Alexsu Honda Lcr ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGp. Sul circuito di Austin lo spagnolo ha preceduto la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo e . ...21.45 MotoGp Usa, successo di AlexAlexil MotoGp sul circuito di Austin. Ottima prova di Luca Marini, secondo. Quartararo completa il podio. Bagnaia tiene la prima posizione,lo tallona. Dietro comincia il festival delle ...

Rins vince in Texas, Luca Marini è secondo: cade Bagnaia ... Sport Fanpage

Alex Rins (Honda Lcr) ha vinto con una corsa coraggiosa ma attenta il GP Americhe di MotoGP a Austin, terza prova del Mondiale 2023. Per lo spagnolo è la sesta vittoria in top class, la prima con la… ...Bagnmaia cade a 13 giri dalla fine mentre era nettamente in testa, primo poio per Luca Marini e Mooney VR46 Ducati guida la classifca dei team ...