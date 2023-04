(Di domenica 16 aprile 2023) Il governo di Parigi si è detto preoccupato per l'aumento degli arrivi di migrlungo ilfrancese: inviate altre unità di gendarmi alla frontiera con l'

alla Guardia Costiera sono in chiave- scafisti 'La nostra Guardia costiera, al pari delle Forze di polizia, sta confermando un ruolo di grande valore nel fronteggiare un fenomeno di ...... intitolato "il consolidamento delle difese- aeree ucraine": un dossier del 23 febbraio scorso che esamina le condizioni delle batterie terra - aria, iin arrivo e le iniziative per ......all'Agricoltura Donato Pentassuglia stigmatizza la mancata concertazione sul PianoXylella, ... con un'opportuna azione di supporto di una consulta Nazionale, perl'azione regionale in ...

Rinforzi anti migranti al confine: ora Macron alza il "muro" con l'Italia ilGiornale.it

A Menton lamentano un record di attraversamenti irregolari della frontiera italiana. E così da Parigi l'Eliseo è corso ai ripari: nuove unità di gendarmi sono state inviate al confine con l'obiettivo ...Possibile macigno sulla controffensiva di Kiev di cui si parla da settimane. La difesa aerea ucraina, infatti, sarebbe in pericolo se non viene ...