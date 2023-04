(Di domenica 16 aprile 2023) “Sulsi stanno facendo, perché negli ultimi mesi i costi di produzione sono molto scesi, pensiamo al prezzo del gas, mentre gli aumenti per le famiglie hanno continuato a correre”. A denunciarlo è il segretario generaleCgil, Maurizio, in un’intervista al CorriereSera. Intanto, “i salari – evidenzia- devono aumentare. Dall’inizio di quest’ondata d’inflazione si sente parlare solo del rischio che i rinnovi dei contratti inneschino una spirale prezzi-salari. Quel che si è visto è diverso: salari fermi edelle imprese in crescita, che ora non ritirano gli aumenti anche se producono a costi molto minori di sei mesi fa. E investimenti delle ...

Col tasso arrivato all'8%, infatti, sono tanti iche gli italiani hanno subito nelle ultime ... il capo della Cgil, Maurizio, osserva: "La gente non ce la fa, serve un intervento ......pensata per chi ha un reddito annuo inferiore a 35mila euro come aiuto per contrastare i...euro sono meglio di nulla ma non risolvono il problema' attacca il leader della Cgil Maurizio, ...Non è tutto, anche il gas metano rientra nei pesanti, tormentando gli automobilisti ... Mario Draghi ha incontrato i sindacati, e il leader della Cgil Maurizioha dichiarato: "Il Governo ...

Rincari, Landini: Sul carrello della spesa profitti esagerati - Ildenaro.it Il Denaro

Intanto, “i salari – evidenzia Landini- devono aumentare ... A fronte di imprese che non moderano i rincari diventa indispensabile – rimarca – un contributo straordinario di solidarietà sui profitti”.Il segretario della Cgil sul governo: "La riduzione dei carichi fiscali è insufficiente. Cosa ci fa un dipendente di 40 euro al mese in ...