(Di domenica 16 aprile 2023) - Scontri da ieri tra esercito regolare e paramilitari. Esercito e paramilitari si accordano per aiuti umanitari

- Scontri da ieri tra esercito regolare e paramilitari. Esercito e paramilitari si accordano per aiuti umanitari- Gli scontri da ieri tra esercito regolare e i paramilitari del vice. Le battaglie si espandono anche in altre città- Scontri da ieri tra esercito regolare e paramilitari. Esercito e paramilitari si accordano per aiuti umanitari

Sudan, riesplodono combattimenti. Almeno 56 morti e 600 feriti TGLA7

Scontri da ieri tra esercito regolare e paramilitari. Esercito e paramilitari si accordano per aiuti umanitari ...Gli scontri da ieri tra esercito regolare e i paramilitari del vice. Le battaglie si espandono anche in altre città ...